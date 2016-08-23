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    Силлессен вместе с «Аяксом» отправился в Ростов-на-Дону

    Футболисты «Аякса» вылетели в Россию, где 24 августа сыграют ответный поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ростовом».

    В число 21 игрока, отправившихся в Ростов-на-Дону, вошел и голкипер Яспер Силлессен. Напомним, ранее сообщалось, что будущий клуб стража ворот амстердамцев «Барселона» выступает против его участия в завтрашнем матче. Возражал и сам вратарь. Однако вчера 27-летний игрок все-таки принял решения помочь своей команде в столь важной игре.

    Напомним, встреча «Ростов» – «Аякс» состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первый матч команды свели вничью 1:1.

    Источник: ФК «Аякс»

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    23.08.2016 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2016, 19:38

      Это не спасет Аякс....Ростов продырявит любого вратаря)))

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 августа 2016, 14:48

      Зря ребята, могли бы не приезжать, ничего вам не светит, кроме баранки.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2016, 13:58

      Да вообще свой пацан, пусть играет!!! Нобоа тебе привет передает кстати))

      4
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