Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Чем больше мы строим «Крестовский», тем он дороже. Это дело надо завершать»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с финансированием строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что на возведение арены будут потрачены 2,6 миллиарда рублей, которые были предназначены на строительство социальной инфраструктуры.

    «Мне сейчас крайне сложно говорить об этом, узнаю все из СМИ, но с губернатором мне пока не удалось поговорить, но как подают – это очень странно. Наверное, там проходят какие-то корректировки бюджета, думаю, что там не так все, как подается в СМИ. На самом деле, мне крайне сложно комментировать ситуацию, все-таки это в компетенции правительства, мы стараемся сделать все внутри бюджета. Да, конечно, я поговорю с губернатором об этом.

    3 сентября также планирую посетить стадион. Безусловно, это дело надо завершать, чем мы больше строим, тем стадион будет дороже», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2016 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 23 августа 2016, 05:35

      Мне так охота ещё спиздить,но надо прекращать,а то Призедент ругается- сказал г-н Мутко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      vovanoff01 23 августа 2016, 01:35

      Чем дольше мутко у власти, тем хуже. Этого мутко надо завершать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Grub3r 23 августа 2016, 00:44

      Очень жаль нашу страну. А со стороны ещё больнее смотреть как одни от зарплаты до зарплаты а другие миллиардами.. Чтобы они все от стыда повесилиь! Ужас! Стыдно и обидно. Собрать птицыю, написать письмо выше. Сделать независимое мнение. Всех уволить кроме сторожа))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 23 августа 2016, 00:09

      Самое обидное, что украденные деньги НИКОГДА не вернутся ни в Питер, ни в российский футбол... И очень жаль потерянного времени, среди обгаженных надежд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 августа 2016, 00:08

      Так всё таки за пенсии бабушек.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 22 августа 2016, 23:56

      даже интересно, сколько бабла на нем наворовали "итого" , если сосчитать от низов до верхушки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 августа 2016, 23:55

      А самое главное что на сворованные деньги ,они будут баб в инфинити катать в монте карло по казино ,а дети сидеть на сломанных стульях в школе ,играть в футбол на асфальте с воротами в виде 2 кирпичей .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 22 августа 2016, 23:41

      Мне искренне жалко, болел Зенита (да и всех болельщиков России), т.к. ситуация со строительством нового стадиона в Питере, не красит Питер и весь футбол в России. Как бы санкции не ввели из-за этого ( три раза сплюнул, через левое плечо и постучал по дереву)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 августа 2016, 23:32

      Да ты капитан очевидность! Его еще пять-шесть лет назад надо было завершить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 22 августа 2016, 23:20

      Давно пора!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11