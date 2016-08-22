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    Черчесов: «Хочется, чтобы все видели, что в сборной России нет равнодушия»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от домашнего чемпионата мира, который пройдет в 11 городах страны в 2018 году.

    «Это здорово, что чемпионат мира пройдет в России. Все будут смотреть на нашу страну. И самое главное, что вся инфраструктура – стадионы, аэропорты – останутся и после турнира. Чувствую ли я повышенную ответственность? Если я буду размышлять такими категориями, то ничего не получится. Тренировать – моя профессия, и к этой работе надо подходить так же, как обычно. Спокойно и скрупулезно.

    Прежде всего надо правильно себя позиционировать. Нужно понять, что мы можем, а чего не можем. От футболиста надо требовать того, что он умеет. Я сам был участником чемпионата мира, и я понимаю, насколько это важно. Если требовать от футболистов того, чего они не могут, начинаются проблемы, конфликт.

    Какой сборная России должна запомниться болельщикам на чемпионате мира? Хочется, чтобы все видели, что мы выдаем все, что у нас есть. Что в команде нет равнодушия, есть максимальная концентрация, желание продемонстрировать все что можешь. Но начать надо с хорошего настроения. На негативе еще никто далеко не уезжал», – сказал Черчесов.

    Источник: ФИФА

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    22.08.2016 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 18:31

      Вот! В точку, именно этого я и хочу от сборной. И не надо даже побед на начальном этапе, а именно запредельная самоотдача.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 августа 2016, 17:42

      Не равнодушия, а равнодушных!

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 22 августа 2016, 17:04

      похвально.

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