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    Игнатьев: «Игнашевич в сборную не вернется»

    Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о характере защитника Сергея Игнашевича. По словам специалиста, этот футболист не меняет своих решений.

    – Ваш прогноз – Игнашевич в сборную вернется?

    – Нет.

    – Почему?

    – Потому что знаю Сергея. Раз уж принял решение – то все. Помню, как он переходил из «Локомотива» в ЦСКА. Мы узнали об этом в Англии, играли матч Лиги чемпионов с «Арсеналом», кажется. Кинулись с Семиным и Филатовым уговаривать: «Сережа, останься, ты нам нужен, ты в «Локомотиве» о-го-го…» Слезно просили. А он – как отрезал!

    – Так и не уговорили?

    – Нет. Отвечает: «Мне сейчас очень тяжело, но я принял решение. Не могу делать шаг назад. Все».

    – Знаю, чем все закончилось. В конце разговора Семин Игнашевича послал матерком со всеми его решениями и шагами.

    – Это не самое главное в той истории. Мы же говорим про характер Сереги? Твердый человек!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 09:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 августа 2016, 14:00

      Еще бы у Акинфеева и Березуцких был бы такой характер и им бы цены не было! В сборной они свое уже отыграли. У них шанс был, но лучше они уже играть не могут!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2016, 09:46

      Почему игнорируют русских игроков играющих за рубежом?

      9
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Аристократ Олжик 21 августа 2016, 10:17

      Кого конкретно? Черышев не играет,нойшдетера все видели.

      0
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 > Аристократ Олжик 21 августа 2016, 11:07

      Добрый день !! Вы наверно хотели сказать про Аршавина )))) он тоже играет за рубежом ))) то есть ходит пешком ))) Мое мнение что в сборную нужно звать молодых ребят !! А то что Игнашевич ушел конечно жаль ((( он хороший защитник, но годы берут свое.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Болельщик 123-777 21 августа 2016, 11:58

      Швец, Караваев, Корян, Миранчук, Митрюшкин, Ходжаниязов плюс еще молодежь Зенита Проничев и Шейдаев, правда Шейдаев уже потерян

      7
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 > Аристократ Олжик 21 августа 2016, 13:55

      Я свами согласен !!! На все 100% но у нас в России все через одно место ))) жаль что любой спорт у нас в стране это просто бизнес ((( . Желаю вам хорошего дня !!! Вперед Россия !!!

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