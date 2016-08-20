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    Силлессен в ближайшие дни подпишет контракт с «Барселоной»

    Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен в ближайшие дни подпишет соглашение с «Барселоной» сроком на пять лет. Сообщается, что за 27-летнего стража ворот сине-гранатовые заплатят 14 миллионов евро. Таким образом, с большой долей вероятности, страж ворот не примет участия во ответной игре четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом», которая пройдет 24 августа.

    Заменой Силлессену в амстердамском клубе может вратарь «Ньюкасла» Тим Крул. Отметим, что сегодня страж ворот «Аякса» не был включен в заявку на матч третьего тура Эредивизие против «Виллема II».

    Источник: Telegraaf.nl

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    20.08.2016 14:28
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