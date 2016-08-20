Еременко: «Пора ЦСКА уже побеждать «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 4-го тура РФПЛ заявил, что команда намерена прервать серию из шести матчей без побед в противостоянии с питерцами.

«Не хочу, чтобы так было, поэтому отвечу – нет, психология ни при чем. Но действительно… Давно мы уже не можем выиграть, пора все это менять.

Конечно, есть ощущение, что на этот раз выиграем «Зенит». А как еще?! Уверенность есть всегда, перед каждой встречей», – заявил Еременко.