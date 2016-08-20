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    Еременко: «Пора ЦСКА уже побеждать «Зенит»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 4-го тура РФПЛ заявил, что команда намерена прервать серию из шести матчей без побед в противостоянии с питерцами.

    «Не хочу, чтобы так было, поэтому отвечу – нет, психология ни при чем. Но действительно… Давно мы уже не можем выиграть, пора все это менять.

    Конечно, есть ощущение, что на этот раз выиграем «Зенит». А как еще?! Уверенность есть всегда, перед каждой встречей», – заявил Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 06:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 15:14

      ну хз... мы в построении новой команды, у коней застой.... не известно еще, кто выиграет. Главное, чтобы было честно, красиво и с обилием голов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 августа 2016, 11:33

      По уровню игры команды пожалуй на данный момент равны, но по составу, ЦСКА пожалуй не намного, но посильнее. А впрочем, победит тот, кто больше будет к победе стремится.

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 20 августа 2016, 11:28

      Ждем

      1
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 20 августа 2016, 09:41

      В любом случае матч точно скучным не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 августа 2016, 09:32

      ...сегодня ничья - лучший исход для ЦСКА...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 августа 2016, 09:18

      нужна победа, Рома)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 августа 2016, 08:25

      зенит сейчас слаб так что самое время... но поглядим может их новый бразила заиграет

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 августа 2016, 08:21

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 20 августа 2016, 07:59

      До первого гола! И та другая закроется! Победа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 20 августа 2016, 07:31

      Помечтай, Рома, помечтай)))))

      1
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