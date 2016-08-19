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    Срна: «Приятно провести 500 матчей в футболке «Шахтера»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился своими впечатлениями от матча Лиги Европы против «Истанбула» (2:1), который стал для хорвата 500-м в составе горняков.

    «Приятно сделать 500 игр в футболке, которую я люблю, за клуб, который я люблю. Но на сегодняшний день самое важное – победа «Шахтера».

    «Шахтер» сегодня сыграл, можно сказать, первый тайм – фантастически, второй – кроме пенальти они ничего не сделали. Они создали некоторые маленькие проблемы, но все равно... Можем быть довольны результатом и игрой. Могли еще больше забить. Но сейчас все в наших руках. Забить два гола на выезде и иметь преимущество в один гол – это хорошо.

    После «Янг Бойз» надо было психологически подняться. У этой команды все есть, просто иногда не хватает мотивации. Психологическое состояние непростое. Устали, и перелеты, самолеты. Надо быть аккуратными. У нас сейчас очень важная игра против «Днепра». Мы сразу сегодня летим во Львов, чтобы хорошо восстановиться», – приводит слова Срны «Трибуна».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2016 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 19 августа 2016, 01:36

      Да такого футболиста точно нахватает многим клубам.

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