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    Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Партизани»

    «Краснодар» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы разгромил албанский «Партизани» со счетом 4:0.

    Краснодарцы решили все свои проблемы еще в первом тайме – отличились Жоаозиньо, Федор Смолов и Артур Енджейчик. Во второй половине хозяева добавили еще один гол – в собственные ворота мяч отправил Краснихи.

    Ответный поединок состоится через неделю в Албании.

    Лига Европы. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Краснодар (Россия) – Партизани (Албания) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 18 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 27; 3:0 – Енджейчик, 45; 4:0 – Краснихи, 73 (в свои ворота).

    Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Жоаозиньо, Ахмедов (Эбуэ, 66), Перерйра (Газинский, 62), Каборе, Ари, Смолов (Торбинский, 76).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2016 21:21
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 19 августа 2016, 10:07

      Краснодар радует!!

      0
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 19 августа 2016, 08:13

      интересно одно - почему в клубах игроки играют, а за сборную тот же Смолов ни чего не смогли сделать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl > kuchipachi 19 августа 2016, 11:17

      Потому что в сборной не на ту позицию ставил его тренер, в отличии от Краснодара!

      0
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      ...
      Рейтинг: +360

      kuchipachi > Deniskl 19 августа 2016, 11:30

      да там такое ощущение, что всех ставили не на ту позицию. просто бросается в глаза то, что за клуб и в обводку идут и комбинации разные, а в сборной тишь да гладь... катают только сзади и все

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > kuchipachi 19 августа 2016, 14:13

      В сборной ни Ари, ни Каборе, ни Перейры, ни Жоазиньо...

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 августа 2016, 05:16

      Как приятно что Российские команды побеждают, ещё и так уверенно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 августа 2016, 04:44

      вот ребята за Россию борются.МОЛОДЦЫ.

      0
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      Рейтинг: +10

      naranja 19 августа 2016, 01:48

      приятная новость)

      0
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      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 19 августа 2016, 01:23

      Молодцы!Мужчины!!!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 августа 2016, 01:21

      Ура!Браво!Рад за вас!

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 19 августа 2016, 00:37

      !!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +183

      бочаров 19 августа 2016, 00:08

      вот как надо играть молодцы

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 августа 2016, 00:07

      Молодцы,так держать!!!

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