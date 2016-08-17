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    ЦСКА объявил о продаже абонементов на новый стадион

    19 августа стартует продажа абонементов ЦСКА на новый стадион. Напомним, ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что первый матч на «Арене-ЦСКА» пройдет 10 сентября против «Терека».

    «Все мы с нетерпением ждем открытия нашего стадиона на его историческом месте. Для всех нас это не просто арена, на которой будет проводить свои домашние матчи любимая команда, а настоящий дом – дом ПФК ЦСКА!

    Все мы хотим, чтобы дома всегда было комфортно и уютно, чтобы стадион всегда был полон друзей и гостей. Для того, чтобы обеспечить на домашних матчах активную и организованную поддержку, клубом было принято решение реализовывать абонементы на трибуну А совместно с болельщиками.

    Поэтому продажа абонементов на трибуну А будет осуществляться в помещении фан-клуба Red-Blue World, которое располагается непосредственно на стадионе. Вход со стороны 3-й Песчаной улицы.

    Вместе мы сможем сделать просмотр футбола на нашей Арене приятным, красочным и безопасным!» – говорится в сообщении ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.08.2016 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 18 августа 2016, 08:51

      За такие вещи как постройка стадиона на деньги заработанные клубом, нельзя не уважать Гинера и ЦСКА, респект!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 августа 2016, 08:37

      Хотели с "Барселоной" или "Челси", а открывают с "Тереком"...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сергей Свояк 18 августа 2016, 08:45

      С "Тереком" это не открытие,а просто игра. Открытие планировали с
      "Челси", но не получилось.

      -2
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