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    Боласи стал игроком «Эвертона»

    Полузащитник «Кристал Пэлас» Янник Боласи перешел в «Эвертон». Как сообщает официальный сайт английского клуба, игрок подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Сумма сделки не уточняется, однако, по данным СМИ, «ириски» заплатили за футболиста 30 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Боласи провел за «Кристал Пэлас» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    15.08.2016 16:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 16 августа 2016, 12:25

      ну всё, теперь у кристальных только ан Кабая вся надежда

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 августа 2016, 18:24

      Хорошая статистика на 30млн

      0
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