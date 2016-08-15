Боласи стал игроком «Эвертона»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Янник Боласи перешел в «Эвертон». Как сообщает официальный сайт английского клуба, игрок подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Сумма сделки не уточняется, однако, по данным СМИ, «ириски» заплатили за футболиста 30 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Боласи провел за «Кристал Пэлас» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.