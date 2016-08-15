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    Юран: «Уже нет такого понятия, как спартаковский стиль. Бердыев в «Спартаке» – оптимальный вариант»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака» является правильным решением.

    – Как относитесь к возможному назначению Бердыева в «Спартак»?

    – Это правильный вариант. Человек опытный, выиграл чемпионаты, кубок России, показал результат с «Ростовом». Если было бы принято решение по иностранцу – это тупик. А на Бердыева возлагают надежды: он знает вкус побед, наладит дисциплину и в быту, и в игре. Поэтому я думаю, что это оптимальный вариант.

    – Многие говорят, что Бердыев – это не спартаковский стиль...

    – Да причем тут стиль? Что такое стиль? То, как «Спартак» играл в советское время? Уже нет такого понятия как «стиль «Спартака». Сейчас нужен результат, футбол другой. Другие скорости, ТТД. Это немножко раздражает. Сейчас все играют в комбинационный футбол. «Ростов» играл чуть оборонительно, наверное, потому что он понимал, что не так много классных исполнителей. Думаю, Бердыев справится.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.08.2016 08:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +81

      Dgon1987 15 августа 2016, 16:20

      Юран прав! Главное результат!

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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 15 августа 2016, 15:38

      Про стиль уже давно забыли....победы нужны....и кубки над головой поднимать....вот тема настоящего и будущего....

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 15 августа 2016, 10:46

      Когда хотя бы один раунд квалификации научимся проходить, тогда можно будет о стиле говорить

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 15 августа 2016, 10:39

      Не в обиду будет сказано болелам СпаМа но им сейчас не до стиля , Бекиич или другой тренер будет все равно делать свой стиль игры. А сейчас игра СпаМа шашки на голо и в атаку а что сзади да хрен с ним. Им бы трофеев хапнуть а какой стиль им по баробану будет

      2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 15 августа 2016, 08:42

      да ради бога пусть приходит,на этот позор что в чр что еврокубках противно смотреть здоровая конкуренция нужна а вот забегают ли миллионеры это вопрос другой

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      Рейтинг: +122

      time_killer > tambovchanin 15 августа 2016, 10:46

      Если не забегают, то их попросят на выход (ну это если реально Бердыев придет)

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2016, 08:32

      Хорошо сказал Юран.

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