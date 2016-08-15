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    Анчелотти: «Стараюсь воплотить свои идеи, но команда уже очень сильна»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти доволен тем, как сыграла его команда в матче дортмундской «Боруссией» (2:0). Напомним, что встреча проходила в рамках Суперкубка Германии.

    «Мы довольны. Конечно, было тяжело. Дортмунд в первом тайме выглядел очень хорошо. После перерыва у нас стало получаться лучше, и мы зарядились уверенностью перед стартом бундеслиги.

    Стараюсь воплотить свои идеи, но команда уже очень сильна. Мы попробовали кое-что новое, и у нас еще есть десять дней на подготовку», – сказал Анчелотти.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.08.2016 07:04
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