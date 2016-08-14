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    Бурлак: «Гол Попова? Мне надо было руками мяч отбирать?»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал итог матча со «Спартаком» (1:1) в рамках 3-го тура РФПЛ.

    «По ощущениям был очень тяжелый матч. Под конец ребята были без сил. За последнее время реально самый тяжелый матч в физическом плане. Считаю, что игра была равной, моменты были и у «Спартака», и у нас, итог закономерен.

    Ошибся ли я в эпизоде с голом Попова? Если человек в одно касание попадает, то я руками должен был мяч отобрать? Мне нечего сказать», – заявил Бурлак.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2016 06:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      Aysing 14 августа 2016, 15:16

      Зубуми! ЗУБАМИ сука, ты должен выгрызать каждый сантиметр поля. Тогда соперник не окажется у тебя за спиной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2016, 09:53

      Желательно, первый гол нужно было забивать, а не в штангу.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:02

      гол действительно из ряда не берущихся

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 августа 2016, 08:37

      ивелин красавчик,такую плюху положил,может болгарин,можно уже сейчас считать голом года

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 августа 2016, 08:33

      Если бы никто не ошибался, не было таких красивых голов.

      2
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      Рейтинг: +12

      mi-racle 14 августа 2016, 07:53

      надо было дожимать этот рубин

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 14 августа 2016, 07:34

      позиционно ошибся,признай это и не юродствуй

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 14 августа 2016, 06:50

      Надо было не допускать это первое касание .А играть надо не руками, а головой

      1
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