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    Семшов: «С приходом Черчесова сборная может преобразиться и выжать максимум»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды.

    «Черчесов является оптимальной кандидатурой на роль главного тренера. Во-первых, у него есть опыт международной работы, во-вторых, он является освобожденным тренером. Кроме того, это человек с харизмой, который проповедует очень приятный стиль игры для команд. Плюс, конечно, дисциплина и авторитет. Накануне чемпионата мира в России и во время его, наверное, это будет очень важная составляющая, особенно если посмотреть наши выступления на больших турнирах.

    Мы понимаем, что класс наших футболистов достаточно хороший, но что-то не хватает в командных действиях. Чемпионат России на самом высоком уровне и для того, чтобы обобщить класс футболистов в единое целое, нужна дисциплина. Он знает, как это делается. Недаром говорят иногда, что порядок бьет класс. Так что с приходом Черчесова сборная может преобразиться и выжать максимум из того, что есть», – сказал Семшов.

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2016 00:41
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 августа 2016, 07:55

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      yanedo 12 августа 2016, 06:15

      в бердыева я бы поверил в черчесова нет неверю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 августа 2016, 05:05

      какие же вы наивные-то... 2 года дифирамбы опять петь будут пока не обосрутся, а потом эти же люди начнут обратную сторону - говорить что всегда знали что Черчесов не сможет со сборной добиться результата...

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