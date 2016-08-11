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    Эскриба возглавит «Вильярреал»

    По информации El Periódico Mediterráneo, новым главным тренером «Вильярреала» станет экс-наставник «Хетафе» Фран Эскриба. Об этом игрокам команды сообщил президент «желтой субмарины» Фернандо Роиг. 51-летний испанский специалист начнет исполнять свои обязанности на сегодняшней вечерней тренировке.

    Из «Хетафе» Эскриба был уволен в апреле нынешнего года за неудовлетворительные результаты, не проработав в клубе и одного полного сезона. Напомним, на должности наставника «Вильярреала» он сменит уволенного на днях Марселино Гарсию Тораля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2016 18:29
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