Мутко: «Остановили выбор на Черчесове, поэтому с Бердыевым и не договорились»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, по какой причине не удалось достичь договоренности о назначении на должность главного тренера сборной России экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

– Почему не удалось договориться с Курбаном Бердыевым?

– А почему вы считаете, что с ним не удалось договориться?

– Он выбрал «Спартак». Красно-белые предложили лучшие условия?

– Да нет... У каждого человека есть свои планы жизненные и прочие. Все возможности выбора мы всем кандидатам дали. Что значит – не удалось договориться... Мы остановились на Черчесове. Вот поэтому и не удалось договориться с Бердыевым.

– Но в списке приоритетов Бердыев шел повыше, разве нет?

– Зачем мы сейчас это будем обсуждать?.. У нас есть теперь новый тренер, вместе с ним будем работать. Давайте пожелаем ему удачи.