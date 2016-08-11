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  • Мутко: «Остановили выбор на Черчесове, поэтому с Бердыевым и не договорились»

Мутко: «Остановили выбор на Черчесове, поэтому с Бердыевым и не договорились»

11 августа 2016, 15:44
34

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, по какой причине не удалось достичь договоренности о назначении на должность главного тренера сборной России экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

– Почему не удалось договориться с Курбаном Бердыевым?

– А почему вы считаете, что с ним не удалось договориться?

– Он выбрал «Спартак». Красно-белые предложили лучшие условия?

– Да нет... У каждого человека есть свои планы жизненные и прочие. Все возможности выбора мы всем кандидатам дали. Что значит – не удалось договориться... Мы остановились на Черчесове. Вот поэтому и не удалось договориться с Бердыевым.

– Но в списке приоритетов Бердыев шел повыше, разве нет?

– Зачем мы сейчас это будем обсуждать?.. У нас есть теперь новый тренер, вместе с ним будем работать. Давайте пожелаем ему удачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (34)
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Totti11
1470919687
Что там Вам не удалось????Просто Бердыев не любит плясать под чужую дудку, вот и не договорились!!!
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rubinovyi2
1470919807
А может потому и остановились на Черчесове,что с Бердыевым не удалось договориться?
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Spartak-Ekata
1470922109
Бред полный....Бердыев лучше....Черчесова....это факт....видно по его работе с клубами....
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a-rakhmatov
1470922893
Министр опять лукавит......Бердыев действительно предпочел Спартак и вероятнее всего причина в том, что он не сработался бы с Мудко
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Vladimir1892
1470923057
Дно это наш футбол! Это игроки сборной бьют мимо пустых ворот, а не тренер! Хоть Гвардиолу приглашай, результат с кем ему давать?! Пока Мудак рулит футболом, будет только хуже.
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vladimir-7
1470923526
Мутит Мудко! Бердыр не согласен на откаты, которые предлагал Мудко,а Черчес согласился и Мудко остановился на нём, вот теперь и новый тренер в сборной есть. Ну как же теперь Мудко уйдёт от новой кормушки. Только непонятно где следственный комитет или его(СК) тормозят сверху.
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alexa1995
1470923833
КББ на 2 головы "выше" Черчесова.. Последняя капля надежды и та испарилась..
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С-Пб on-line
1470924764
если му тко нервничает, значит всё идёт не по плану...а он нервничает!
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MURAD F. A.
1470926829
Бердыев человек принципа, никаких вмешательств.
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Андрей Ермошин
1470927791
Бердыеву необходимо работать так, чтобы у него были развязаны руки, чтобы воплощению его тактических идей и мыслей никто не мешал. А наши чинуши привыкли совать свою харю туда, куда не следует, давать "полезные" советы. Вот от этого то и все беды сборной, когда играют игроки без амбиций, по протекции, они знают, что "крыша" их прикроет.
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