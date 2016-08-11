Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    С осени к строительству «Крестовского» привлекут три тысячи рабочих

    Число рабочих, привлеченных к строительству стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, с сентября возрастет до трех тысяч человек. Сейчас здесь рабочих почти втрое меньше.

    «В соответствии с утвержденным графиком мобилизации рабочей силы на объекте планируется увеличение численности рабочих к 20 августа до 2 тысяч человек, к 30 августа – до 3 тысяч человек. В настоящее время на объекте занято 1017 человек», – комментируют ситуацию на портале администрации Санкт-Петербурга.

    Напомним, что «Крестовский» будет принимать матчи ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2016 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 11 августа 2016, 20:47

      утрем всем пятак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 13:20

      Из "КРЕСТОВ" на "КРЕСТОВСКИЙ"!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 августа 2016, 13:02

      Теперь понятно, куда дворники пропали из всех дворов))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10481

      Bivaliy67 11 августа 2016, 12:57

      Новый "крестовый" поход?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 12:53

      Да хоть миллион привлеките, толку не будет, пока кто-то не перестанет деньги красть.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 12:27

      Интересно,кого сгонять будут? Стройбат или химиков?Как говорила одна бабушка,уборщица на химии"-,Уууу,хлымики,чыхвыра напьются и дружка-дружку у попу ибуть

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 11:54

      Пора крест поставить на стадионе "Крестовском".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 августа 2016, 11:32

      Мобилизация,какое страшное слово!
      Осталось еще Павку Корчагина назначить,потому как Гоша-бордюр на эту роль не годится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > rubinovyi2 11 августа 2016, 12:00

      "Умрем те ж на Кестовом!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Бидон Помоев 11 августа 2016, 15:46

      Алабин прозвище это получил,будучи губернатором Костромской области,а там бордюр-это бордюр,а не поребрик!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11