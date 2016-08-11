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    «Юниор»: «Постараемся помочь Сапогову вернуться в профессиональный футбол»

    Спортивный директор «Юниора» Илья Штеблов прокомментировал подписание бывшего нападающего «Волги» Алексея Сапогова.

    – Контрактов в любительском футболе нет. На каких условиях договорились с Алексеем?

    – Смогли достигнуть соглашения и без контракта. Мы понимаем, что Алексей – нетипичный футболист, но и наш клуб не совсем обычный. В российском футболе больше таких команд, как мы, нет.

    – Что вы имеете в виду?

    – Нашему клубу один год, три года – нашей сети школ. Все это время мы полностью существуем за счет сети детских футбольных школ по всей стране, в которых занимается 18 000 детей.

    – Алексей же будет играть не бесплатно?

    – Я бы не стал называть конкретных цифр, но условия у нас достаточно скромные. Для Алексея финансовые вопросы не играют вообще никакой роли.

    – Как тогда удалось договориться?

    – У нас есть четкая и понятная футбольная миссия, Алексей долго к нам присматривался, мы долго общались. Ему понравилась концепция нашего развития. Для Алексея финансовый вопрос вообще не важен, им движет желание вернуться в профессиональный футбол. Мы постараемся ему в этом помочь.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.08.2016 01:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 августа 2016, 06:17

      давно пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 августа 2016, 05:54

      То что Сапогов нетепичный футболист, это очень мягко сказано

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 августа 2016, 02:46

      Дерзай, Леха! ЧМ уже близко!))

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