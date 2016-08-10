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    Бердыев: «От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов»

    Экс-тренер «Ростова» Курбан Бердыев обратился с прощальным словом к болельщикам донской команды.

    «Уважаемые болельщики, хочу поблагодарить вас за всестороннюю поддержку во время моей работы в «Ростове». Навсегда запомню эмоции, которые мы пережили вместе с вами. Этот успех стал возможен во многом благодаря вам. Спасибо Ростову-на-Дону за то, что принял меня спустя 34 года после моего отъезда. Мне всегда будет приятно возвращаться в этот необыкновенный город с приветливыми и добрыми людьми. Спасибо футболистам, персоналу команды и сотрудникам клуба за их профессионализм. Ценю каждого из вас и рад, что вы всегда полностью отдавались своей работе. Спасибо руководству области за оказанное доверие и медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Эта награда – оценка нашей совместной работы в прошлом сезоне. Болельщики, тренерский штаб, футболисты, сотрудники – это наша общая заслуга. Рад, что у «Ростова» появилась большая армия поклонников не только в России, но и в остальных странах ближнего и дальнего зарубежья.

    От всей души хочу пожелать «Ростову» удачи и успехов. Надеюсь, что футбол в Ростове-на-Дону будет развиваться, а клуб будут продолжать узнавать не только в России, но и во всем мире», – заявил Бердыев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    10.08.2016 21:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 06:20

      Бекиевич ты сделал классную команду Ростов!!!

      -1
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 11 августа 2016, 00:42

      Спасибо, Тренер! Эти полтора сезона мы не забудем никогда.

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 10 августа 2016, 23:13

      Спасибо Бекиевич за все!

      9
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 11 августа 2016, 09:45

      Позор в Европе?Про Зенит в другой теме.Тряпка ты тупая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 10 августа 2016, 23:00

      Вперёд Сельмаш!!!

      7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2016, 22:44

      Сколько сразу негативных слов-и от кого????? Это явно болелы Зенита ,ЦСКА и Локомотива-я понимаю их настрой,ведь сильнейший тренер нашей Лиги уходит к их принципиальным соперникам.Фу вам ребята,противно это.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      KROFF > Диктор 10 августа 2016, 23:10

      С чего бы это Сборная России принципиальный соперник для ЦСКА, Зенита и Локомотива?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > Диктор 10 августа 2016, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вы там в Ростове похоже совсем не в адеквате))) Да я только "За" чтобы Ростов выигрывал и дальше, но вы, как слепые котята, которых просто кинули умирать. Минусов то понаставили, легче стало? Курбан ушел, сейчас ведущие игроки уйдут, ваш главный спонсор уже от вас открестился. Так держать! Оптимизм дело хорошее!

      -10
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Антибиотик 10 августа 2016, 23:53

      Ты глаза то открой.Ты вообще-то поросенку пишешь.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 11 августа 2016, 09:48

      Ты чет не на шутку распетушился.У тебя обострение?Поносник ты мелкий.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Akavoi 10 августа 2016, 22:40

      Удачи в дальнейшей работе Курбан Бекиевич)
      Естественно, что у цска и зенита пукан рвет от того, что вы будете их бить не с Рубином и Ростовом, так со Спартаком)))

      7
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      Рейтинг: -22

      Cobold 10 августа 2016, 22:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Курбан продажная! Казёл ты!"

      -23
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 10 августа 2016, 22:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Своей душой ты просто убил этот клуб. Жаль.

      -16
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 10 августа 2016, 22:25

      СПАСИБО ЗА СКАЗКУ ТРЕНЕР!!!

      12
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > Ч.В.Г. 10 августа 2016, 22:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, получай теперь суровые будни, великодушный ты наш...

      -14
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      Рейтинг: +549

      Жентус 10 августа 2016, 22:18

      Как же клуб будет развиваться то? Сейчас половина игроков бесплатно уходит. Объективно у Ростова не самый сильный состав был, который держался на дисциплине и работе тренера. Теперь то он будет на ком держаться? А дисциплина сейчас просто пропадет, атмосфера в клубе напряженная. А ведь на следующей неделе Ростову в ЛЧ с Аяксом играть. Даже если Ростов вылетит сейчас из ЛЧ, то кем играть в ЛЕ то тогда? Надеюсь покупка новых игроков, это не пустые слова руководства. А уж с учетом того, что Бердыеву не понравилась политика клуба, то становится страшно от того, кого в клуб хотят привести.
      Во всей этой ситуации единственно правильным решением было бы вмешательство Москвы в работу губернатора, поиск новых инвесторов, смена руководства, всего чего только можно, но все ради того, чтобы Бердыев остался. Иногда и 1 человека достаточно чтобы создать что то, вот Курбан бы и создавал... А так очень очень жаль Ростов.

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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Жентус 10 августа 2016, 22:42

      Очень жаль

      3
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