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    В РПЦ предложили назначить для сборной России штатного священника

    Архимандрит Сильвестр, который был духовником олимпийской сборной России в Лондоне-2012, считает, что национальной футбольной команде необходим штатный священник.

    «Я считаю, что хорошо бы, если б духовник там был. Тогда бы, может быть, какие-то вопросы отпали. Но это уже не наш вопрос. Это лишь предложение.

    Наличие священника необходимо для того, чтобы верующие игроки могли обратиться к нему за вопросами, касающимися души и совести, а также за вопросами добра и зла. На них не всегда сможет ответить тренер или психолог при сборной.

    Большие зарплаты? Дело в отношении человека к деньгам. Плохо, если он к ним привязан, если он думает только о себе, а не думает о том, как их правильно использовать. Например, кому-то помочь, что-то приобрести для близких или развивать дальше бизнес, но, в то же время, не обижать тех, кто рядом. То есть, дать возможность людям тоже поучаствовать в этом процессе», – сказал Сильвестр.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2016 14:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +532

      Бан 10 августа 2016, 20:18

      Лучше к каждому попу прицепить по футболисту, чтобы те пинали их, когда они забывают о Боге.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 августа 2016, 20:13

      Предлагаю к каждому игроку приставить по штатному православному священнику, по мусульманскому священнику, по буддийскому священнику и по чукотскому шаману как минимум!!! Ведь удивительно, что у нас по Конституции - светское государство, в стране много религий проповедуется, а власть поддерживает только одну.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2016, 19:38

      Та ещё порнография начнётся.Из слов попика стало ясно,что у тренера сборной нет ни души, ни совести,(Он Слуцкера имел в виду?)и он плохо различает добро и зло.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 августа 2016, 18:30

      Футбольные базы переведут в монастыри.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 10 августа 2016, 17:08

      по штатному киллеру и туда и сюда и все норм будет,одни молчать будут как и положено,вторые "работать", ну т.е в футбол играть)

      0
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 10 августа 2016, 16:54

      Давно пора! Хотя бы просто проверить. Многие члены сборной при виде священника наверное зашипят и пену из за рта пустят.

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 10 августа 2016, 16:36

      И зарплату как у тренера? Вот это церковь

      4
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 10 августа 2016, 16:13

      Попы тоже пилить хотят!

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 10 августа 2016, 16:12

      А завтра будет предложение включить в штаб сборной раввина,имама,пастора и шамана-страна то большая,но две беды с нашим народом неразлучны: дороги и эти, как их,чтоб не обидеть...

      5
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      Рейтинг: +76

      takca > yurdin 10 августа 2016, 16:57

      Полностью согласен тем более представителей данных концессий в сборной гораздо больше чем православных.

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      Рейтинг: +577

      yurdin > takca 10 августа 2016, 17:28

      Может быть конфессий?

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 10 августа 2016, 16:05

      Уже не знают что придумать, духовник в сборной,. Их в духовку надо заталкать чтобы по полю носились как угорелые...

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