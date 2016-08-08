Орлов: «Бердыева в «Спартаке» могут быстро уволить»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил, что возможный приход в«Спартак» Курбана Бердыева может закончиться для специалиста фиаско.

«Кажется, впервые в истории нашего футбола снимают тренера в команде, которая идет на первом месте. Это нонсенс для футбола, парадокс в развитии игры. Такую тренерскую чехарду могут устроить только дилетанты. Представляете, сейчас придет новый тренер. Если это будет Бердыев – хорошо, этот специалист сможет поднять «Спартак» до уровня золотой медали. Но ведь не он же собирал состав, ему придется избавиться от половины игроков, потому что они не вписываются в его футбольную культуру.

Бердыеву или любому другому новому тренеру нужно полностью ломать команду, на это понадобится, допустим, год. Но где гарантия, что Федун и компания не уволят и этого тренера, если не будет быстрых положительных результатов? Никакой! Контракт Аленичева же продлили, он хорошо подготовил команду. Да, обыграли в первом туре не самого сильного соперника, но какие были довольные лица у болельщиков.



Осечка в Лиге Европы – да, это большая ошибка Аленичева, он со своим тренерским штабом не почувствовал свою команду. Однако, например, Николай Старостин говорил: «Мы проиграли битву, но не проиграли войну». Это как раз тот случай. Советовать что-то руководителям клуба сложно, у них есть свое устройство. Их даже жалко, они ведь свои деньги тратят. Совет директоров явно принимает эмоциональные решения, а в итоге вся подготовка насмарку. Так что для футбола это решение нелогичное, – заявил Орлов.

