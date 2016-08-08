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Орлов: «Бердыева в «Спартаке» могут быстро уволить»

8 августа 2016, 11:41
7

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил, что возможный приход в«Спартак» Курбана Бердыева может закончиться для специалиста фиаско.

«Кажется, впервые в истории нашего футбола снимают тренера в команде, которая идет на первом месте. Это нонсенс для футбола, парадокс в развитии игры. Такую тренерскую чехарду могут устроить только дилетанты. Представляете, сейчас придет новый тренер. Если это будет Бердыев – хорошо, этот специалист сможет поднять «Спартак» до уровня золотой медали. Но ведь не он же собирал состав, ему придется избавиться от половины игроков, потому что они не вписываются в его футбольную культуру.

Бердыеву или любому другому новому тренеру нужно полностью ломать команду, на это понадобится, допустим, год. Но где гарантия, что Федун и компания не уволят и этого тренера, если не будет быстрых положительных результатов? Никакой! Контракт Аленичева же продлили, он хорошо подготовил команду. Да, обыграли в первом туре не самого сильного соперника, но какие были довольные лица у болельщиков.


Осечка в Лиге Европы – да, это большая ошибка Аленичева, он со своим тренерским штабом не почувствовал свою команду. Однако, например, Николай Старостин говорил: «Мы проиграли битву, но не проиграли войну». Это как раз тот случай. Советовать что-то руководителям клуба сложно, у них есть свое устройство. Их даже жалко, они ведь свои деньги тратят. Совет директоров явно принимает эмоциональные решения, а в итоге вся подготовка насмарку. Так что для футбола это решение нелогичное, – заявил Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Бердыев Курбан
Комментарии (7)
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EsKamilio
1470646304
«Мы проиграли битву, но не проиграли войну» сказал до Старостина Кутузов )))
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a-rakhmatov
1470647118
Если КББ берет команду, то он обязательно вытянет на более высокий уровень, а может на чемпионство)))
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Lukasch2000
1470649764
Срамтачку уже никто не поможет!!!! Разные Аеки и сангалены с легиями и дальше их будут иметь!
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ivanthebest
1470649853
За последнее время, пожалуй, самая адекватная мысль от него... Не со всем согласен, но в том, что по сути этот сезон уйдёт в топку для перестройки команды, это к бабке не ходи...
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Виталий1
1470649881
Если Бердыев действительно приземлится в Спартаке (надеюсь этого не произойдёт), то для него это хорошо. Его ждёт карьера Эмери.
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nemolod
1470654363
Раз на первый план в большом футболе вышли немалые деньги,то эта чехарда так и будет продолжаться! С одной стороны ,КББ придется реформировать команду,а с другой стороны,останутся те футболисты из нынешнего состава,кто захочет поднять свой уровень и раскрыть на поле все свои способности! Дисциплина при этом станет на порядок выше,то есть команда будет играть не по настроению,как сейчас, а будет биться в каждом матче,а те игроки ,кто не захочет или не сможет,будут убираться из команды!
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aurora5858
1470666464
Комментатор окончательно превратился в троля.
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