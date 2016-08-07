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    «Ювентус» дал разрешение Погба на прохождение медосмотра в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что руководство туринского клуба дало хавбеку разрешение на прохождение медицинского осмотра в составе «красных дьяволов», и в ближайшее время трансфер может быть завершен.

    В прошедшем сезоне Погба провел за «Ювентус» в Серии А 35 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    07.08.2016 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 7 августа 2016, 20:45

      Этот Погба уже месяц проходит медобследование , и каждый день обещаю , что он вот вот станет игроком МЮ. Не удивлюсь , что завтра напишут Погба остается.

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