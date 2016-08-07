«Ювентус» дал разрешение Погба на прохождение медосмотра в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что руководство туринского клуба дало хавбеку разрешение на прохождение медицинского осмотра в составе «красных дьяволов», и в ближайшее время трансфер может быть завершен.

В прошедшем сезоне Погба провел за «Ювентус» в Серии А 35 матчей, в которых забил восемь голов.