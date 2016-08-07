Вида получил сотрясение мозга в матче с «Днепром»

Защитник «Динамо» Домагой Вида в матче 3-го тура УПЛ против «Днепра» получил тяжелую травму головы. Об этом сообщил главный тренер киевлян Серегей Ребров.

«У него сотрясение мозга. Виды не было в раздевалке, его увезли на обследование. Как мне сказали, столкновение было очень жестким. Хорошо, что он вернулся на поле, но потом Домагою стало плохо. Конечно, это очень неприятный момент», – приводит слова Реброва 1927.kiev.ua.