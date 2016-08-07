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    Вида получил сотрясение мозга в матче с «Днепром»

    Защитник «Динамо» Домагой Вида в матче 3-го тура УПЛ против «Днепра» получил тяжелую травму головы. Об этом сообщил главный тренер киевлян Серегей Ребров.

    «У него сотрясение мозга. Виды не было в раздевалке, его увезли на обследование. Как мне сказали, столкновение было очень жестким. Хорошо, что он вернулся на поле, но потом Домагою стало плохо. Конечно, это очень неприятный момент», – приводит слова Реброва 1927.kiev.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2016 00:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 августа 2016, 10:31

      да столкновение былло то что надо сразу 3 игрока валялось)) все хотели попасть головой в мяч а в итоге в друг друга)))

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > TY13R 9 августа 2016, 12:02

      Идиот ударься сам потом тоже смеяться будешь.

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 7 августа 2016, 06:00

      Здоровья игроку.

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