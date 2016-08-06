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    Джилободжи перешел в «Сандерленд»

    «Сандерленд» приобрел защитника «Челси» Папи Джилободжи. С сенегальцем подписано четырехлетнее соглашение. Отметим, что 27-летний игрок перебрался в стан синих из «Нанта» лишь в сентябре прошлого года и успел провести за лондонцев всего один матч в Кубке английской лиги.

    В начале 2016 года Джилободжи был отправлен в аренду в «Вердер». За бременский клуб футболист провел 14 поединков в Бундеслиге, отметившись двумя голами, одной результативной передачей и заработав шесть желтых карточек.

    Источник: ФК «Сандерленд»

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    06.08.2016 00:20
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