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    Россия отправится на выезд в Турцию и сыграет дома с Ганой

    Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России проведет товарищеские матчи с командами Турции и Ганы.

    «В товарищеских матчах сыграем с Турцией и Ганой. Мы в более слабом положении: должны идти навстречу тем, кто играет квалификацию в Европе. У Турции идет подготовка к официальной игре с Хорватией. Они очень нас просят, чтобы мы сыграли с ними в Турции. Думаю, мы приедем и сыграем. Будет интересный матч. С Ганой сыграем дома – либо в Москве, либо в Петербурге. В ближайшие дни решим этот вопрос.

    Следующие матчи будут играться по мере открытия стадионов. В октябре хотим сыграть на «Краснодаре». Галицкий уверяет, что стадион будет готов. В ближайшее время его надо будет принять. Коста-Рика — приличная команда, находимся на последней стадии согласования, чтобы сыграть с ними. На презентации тренера мы планируем представить и весь календарь до 2018 года», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 13:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 августа 2016, 14:54

      Мутко во всей красе. Сам все порешал, а потом, если наши провалятся,скажет,что он не причем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 августа 2016, 14:38

      Дали бы реальным кандидатам на пост сборной Бердыеву и Черчесову, по два товарищеских матча , сравнить как будут выглядеть игры ,вызванные игроки ,тактические ходы .Потом назначали тренера в сборную ,один хрен уже не чего не теряем.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Voltiz 5 августа 2016, 14:42

      Мы теряем)))Бекиевича не трогайте

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > андрей андреев 5 августа 2016, 15:07

      Можно совмещать два поста , если бы тренер сам согласился на это решение .

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 5 августа 2016, 14:31

      А зюбка будет играть?

      0
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      Рейтинг: +22

      SER-B 5 августа 2016, 14:13

      наш уровень!!!!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 14:01

      Поедите в Турцию,не забудьте нож вытащить,а то играть неудобно

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 5 августа 2016, 13:47

      Сыграть бы с Германией и Аргентиной еще, к примеру.

      0
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