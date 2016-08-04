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    Бердыев ждет топ-клуб в соперниках у «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев остался доволен тем, что его команда смогла пройти «Андерлехт», обыграв его в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.

    «Мы понимали, что у «Андерлехта» нет другого выхода и нам нужно атаковать. Заранее знали те зоны, которые нам нужно будет использовать. что мы и сделали со вторым голом. По тактике мы предполагали, что «Андерлехт» будет играть именно так. В целом у них есть слабости в обороне, которыми мы и воспользовались, поэтому были изменения в составе.

    В принципе, есть удовлетворение от выполненной работы. Хотелось бы, чтобы в следующей жеребьевке нам попался топ-клуб, болельщики «Ростова» заслужили его увидеть», – сказал Бердыев.

    Напомним, что жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов пройдет 5 августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2016 09:59
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 августа 2016, 18:34

      Кто бы ни достался Ростову ростовчане сыграют в полную силу и будут смотреться достойно!

      7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2016, 18:12

      Заметили,наши даже не устали,хотя и носились 2 тайма

      1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 4 августа 2016, 17:29

      Бердыев выиграет у МС , Порту, Аякс, а вот насчет Вельреала не знаю .

      Они даже не подозревают с каким клубом им предстоит встретится

      1
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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 23:04

      выиграть не выиграет но крови попьет.а ты бы пошел и коменты своему сраному зениту оставлял..бугагага так вроде вы пишите питерские отморозки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 4 августа 2016, 16:22

      группа ЛЕ в любом случае будет достойным результатом. но отголоски пощёчины какому-нибудь Гвардиоле, например, звонко раскатятся по всему миру с берегов Дона, это было бы очень круто.

      7
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 4 августа 2016, 13:50

      Бердиев и Черчесов российский лучший тренер

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Алания ни кому продавал 4 августа 2016, 14:59

      Аллах Акбар!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Алания ни кому продавал 4 августа 2016, 15:28

      Черчесов с какого перепугу? Стал чемпионом с Легией?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 августа 2016, 13:36

      Нужно посмотреть, что будет дальше, а потом делать выводы.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 августа 2016, 13:24

      Рано пока ещё топов везти в Ростов, лучше бы сейчас Аякс какой-нибудь, а вот в группе ЛЧ там уже пускай попадётся какой-нибудь ТОП из ТОПОВ.

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 4 августа 2016, 13:00

      а вам не жалко Гвардиолу? у него карьера в Сити только началась...

      7
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 августа 2016, 12:52

      Дааа, Манчестер Сити натянем xDDD

      -1
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 > allkeeper 4 августа 2016, 13:23

      Ооо! А вот и Батайчане подтягиваются!

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 4 августа 2016, 12:41

      Пуканы рвет от успеха Ростова уже 2 сезон подряд

      -2
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