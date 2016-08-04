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    «Краснодар» постарается повторить успех первого матча с «Биркиркарой»

    «Краснодар» практически решил все свои задачи в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с клубом «Биркиркара», одержав победу со счетом 3:0. Поэтому команда подходит к ответной встрече в довольно расслабленном состоянии. Болельщики ждут не меньшее количество голов, чем на выезде, а также уже размышляют о соперниках по следующему раунду турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 09:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 августа 2016, 09:53

      Краснодар дубль выпустит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ДАША Д 4 августа 2016, 11:04

      В смысле, дубль W?

      0
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