Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин отложил свадьбу из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отложил свадьбу со своей невестой Дарьей Валитовой. Футболист принял решение не устраивать пышное и роскошное торжество после инцидента в Монте-Карло.

    Отмечается, что пара планирует провести свадьбу после того, как уляжется шум и их праздник не вызовет негативных эмоций у общественности.

    Напомним, что после неудачи на Евро-2016 Кокорин вместе с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым устроили вечеринку в Монте-Карло, где за одну ночь потратили 250 тысяч евро на шампанское.

    Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 августа 2016, 20:21

      Очередная показуха!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 3 августа 2016, 18:20

      Лучше б отложил до той, пока не станет норм форвардом...эх,помрет холостым...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 августа 2016, 18:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Зюбку пригласит?))))))))))))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2016, 18:05

      "Источник: «Комсомольская правда»" :-)))))))) Я валяюсь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 3 августа 2016, 17:58

      В России разрешили однополые браки? Или они с Мамаевым распишутся где-то в другой стране?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > cruiff 3 августа 2016, 18:16

      В Монте-Карло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 августа 2016, 17:35

      На мальчишник снова в Монте-Карло!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > DIDI 23 3 августа 2016, 18:16

      Неа,в Вегасе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 августа 2016, 17:27

      Не вижу связи, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 3 августа 2016, 17:25

      Ничто так не раздражает в русском футболе, как слово "кокорин"...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > guron88 3 августа 2016, 17:28

      Не-е, слово "гинер" гораздо омерзительнее.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      guron88 > Aztec58 3 августа 2016, 17:54

      Согласен ! Они делят поровну - первое и второе место !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 3 августа 2016, 17:05

      Кокорин делай что хочешь ещё раз шампанское 500, позвать Мамаев)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 17:00

      Когда закончите писать про всякую х..йню. Надоели, действительно нечего
      писать.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11