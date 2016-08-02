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    Бердыев: «Мы неплохо подготовились к матчу с «Андерлехтом»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими впечатлениями перед ответным матчем 3-го раунде квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта».

    – Эта неделя нам помогла. Мы дали отдохнуть отдельным игрокам в матче с «Оренбургом», некоторые сыграли по полматча, а те, кто готовы лучше – всю игру. Это помогло нам подготовить команду, и думаю, что мы неплохо использовали эту неделю.

    – Кто точно не сыграет завтра?

    – Мусса Думбия. Он остался в Ростове.

    – Как состояние Ерохина?

    – На 100% он не готов, но на определенный отрезок времени – да, может выйти.

    – Есть ли у вас какая-то специальное решение – как закрыть Тилеманса?

    – Мы всегда готовимся к каждому сопернику отдельно. У нас есть план на завтрашнюю игру. «Андерлехт» не исключение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 20:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -46

      kurskih 4 августа 2016, 00:12

      Отлично сыграли, было приятно смотреть!
      Молодцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 4 августа 2016, 00:09

      План у Бердыева в очередной раз сработал. Вот кого надо ставить тренером сборной страны, а не безработных типа Черчесова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 3 августа 2016, 23:55

      Да, этот человек слов на ветер не бросает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Grigio 2 августа 2016, 23:23

      Сельмаши, удачи! Верю.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 2 августа 2016, 22:52

      Болеть буду за дебют Рос..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Александр 13 2 августа 2016, 21:22

      Верим Бекиевич. 2:1 пройдем дальше

      9
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