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    Лига Европы. «Краснодар» в гостях крупно обыграл «Биркиркару»

    В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях одержал крупную победу над мальтийской «Биркиркарой» – 3:0. Голами в составе российского клуба отметились Андреас Гранквист, Федор Смолов и Рикардо Лаборде.

    Отметим, что в концовке встречи хозяева поля остались в меньшинстве.

    Лига Европы. 3-й раунд, первый матч

    Биркиркара (Мальта) – Краснодар (Россия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гранквист, 45; 0:2 – Смолов, 75 (с пенальти); 0:3 – Лаборде, 89.

    Биркиркара: Коприч, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров (Гийомье, 83), Джорджевич (Анджелкович, 62), Плут, Баяда (Темиле, 62), Зерафа, Шиклуна, Аттард.

    Краснодар: Крицюк, Торбинский, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Измайлов, Ахмедов (Жоаозиньо, 83), Перейра (Лаборде, 64), Ари (Вандерсон, 76), Смолов.

    Предупреждения: Шиклуна, 20 – Газинский, 7; Перейра, 39.

    Удаление: Шиклуна, 87 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 22:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 29 июля 2016, 06:43

      Краснодар в отличие отСпартака опять пдтверждает свой класс!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 29 июля 2016, 05:58

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 июля 2016, 03:54

      Рада за "Краснодар", хоть за одну команду есть уверенность о продолжении игр в групповом этапе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 29 июля 2016, 00:30

      было бы кого обыгрывать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 22:34

      Краснодар тоже не очень-то готов к сезону, но ничего, главное - результат.

      1
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