Аленичев: «Это не тот «Спартак», который я хочу видеть»

Как врач, заявляю, что Спартак легко может прибавить и обыграть киприотов.
Я больше боюсь за мой средненький Зенит. Боюсь им не хватит сил с короткой скамейкой не только в Европе, но и в РФЛ.
Даже 5-е место будет удачей.
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа (1:1) оценил уровень московского клуба.
– Сейчас много рассуждений про «уровень». Получается, что удовлетворение от ничьи с АЕКом – это и есть нынешний уровень «Спартака»?
– Нет, я сказал, что это не тот «Спартак», который я хочу видеть. Но есть объективные причины, которые нам мешают. Будет еще ответный матч, где команда будет действовать иначе, и мы обязаны будем побеждать.