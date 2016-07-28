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    Аленичев: «Это не тот «Спартак», который я хочу видеть»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа (1:1) оценил уровень московского клуба.

    – Сейчас много рассуждений про «уровень». Получается, что удовлетворение от ничьи с АЕКом – это и есть нынешний уровень «Спартака»?

    – Нет, я сказал, что это не тот «Спартак», который я хочу видеть. Но есть объективные причины, которые нам мешают. Будет еще ответный матч, где команда будет действовать иначе, и мы обязаны будем побеждать.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2016 21:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 10:35

      Как врач, заявляю, что Спартак легко может прибавить и обыграть киприотов.
      Я больше боюсь за мой средненький Зенит. Боюсь им не хватит сил с короткой скамейкой не только в Европе, но и в РФЛ.
      Даже 5-е место будет удачей.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Граф 2 29 июля 2016, 09:25

      Чудны твои дела, Господь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 29 июля 2016, 09:22

      позорище

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 29 июля 2016, 05:39

      Эта команда так достала, что забываешь голы Шмарова Реалу.
      С такими не забитыми мячами примусу с луишем не стать спартачами.
      Походу весь сезон придётся плеваться,
      В кого попаду (бомжи или кони) прошу не обижаться.

      1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 июля 2016, 22:48

      Комбаров никакой,пора продавать это полено.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 28 июля 2016, 22:40

      все хотят видеть спартак романцева.взвод вв с калашами сзади ворот-тогда может и начнут играть.а если серьезно-может и начнут играть нормально.время покажет.

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 28 июля 2016, 22:15

      Эх Дима, Дима .....из ленивых и бестолковых захотел сделать Спартак?

      3
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > ilichkadr 28 июля 2016, 22:40

      ДОРОГОЙ дима(Алень)! А ты сам в это веришь?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 июля 2016, 21:52

      Только один шанс увидеть другой Спартак- это сходить на балет "Спартак"

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 28 июля 2016, 21:38

      Дмитрий, мы уже от тебя второй год не видим никакой тактики. В чем дело? Ещенко по сравнению с Паршивлюком полный ноль. Пора бы покупать сильных игроков. А то как бы в этом сезоне в фнл не пойти. И все таки Спартаку нужен сильный тренер типа Моуринью. Хотя Федун на это не пойдет, зажмет бабло.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > mahan 28 июля 2016, 22:38

      Типо Моуринье????Ты чувствуешь разницу между МЮ и Спартаком??Тренеры масштаба Маура даже не знают о существовании такого клуба!

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      Рейтинг: +1847

      mahan > джон базелон 29 июля 2016, 08:49

      Вопрос денег)

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      Рейтинг: +663

      88serega88 28 июля 2016, 21:34

      и не увидишь!))) то же самое что было лет 15

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