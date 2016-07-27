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    Обамеянг: «СМИ неверно истолковали мои слова о «Реале»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг написал послание СМИ, неверно интерпретировавшим его слова о том, что габонец покинет Дортмунд только ради перехода в «Реал».

    «Привет, журналисты. Хочу немного разъяснить ситуацию. Все пишут следующее: мол я сказал, что покину Дортмунд только ради «Реала». Однако подобного я никогда не говорил. Понятия не имею, кому понадобилось перекручивать мои слова. Сожалею, что люди делают, что хотят.

    Я являюсь игроком «Боруссии». Во всех интервью я открыто признавался, что мечтаю перейти в «Реал» еще с юных лет. Но не более того. Благодарю», – написал Обамеянг на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    27.07.2016 19:37
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