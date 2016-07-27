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    Андреев: «Ростову» будет тяжело»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал игру российской команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта». Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2.

    «Бельгийцы неплохо держат мяч, контратакуют. Обратил внимание, что в составе много молодежи, все они обучены. Их устраивает ничья 0:0 или 1:1. В Ростове после второго пропущенного мяча брюссельцы особо вперед не ходили, играли по результату», – сказал Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2016 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +256

      Ris 27 июля 2016, 18:27

      Саид талантище. По началу браковал, всё таки 19 лет в лч, первый раз. Но потом... Питбуль растет. Школа Атлетико М, чего уж там.

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