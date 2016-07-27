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    Дефур: «Пенальти? Игрок «Ростова» выставил вперед ногу, а я просто зацепился за нее»

    Полузащитник «Андерлехта» Стивен Дефур прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации против «Ростова» (2:2).

    – Вполне доволен игрой, у нас получился отличный матч. Теперь мы фавориты в борьбе за выход в следующий раунд, и я уверен, что «Андерлехт» выполнит задачу.

    – Считаете ли вы, что переиграли полузащиту «Ростова»?

    – Да, мы были лучше и практически весь матч владели преимуществом в центре. Единственный отрезок, который нам не удался, – несколько минут после первого забитого гола. В остальном мы контролировали игру.

    – Был ли фол в эпизоде, когда арбитр назначил пенальти?

    – Мне так не кажется. Игрок «Ростова» выставил вперед ногу, а я просто зацепился за нее.

    – Что скажете о сопернике?

    – Очень приличная команда, с отлаженными защитными действиями. Они сильны коллективной игрой. Но мы сегодня были лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2016 01:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 июля 2016, 10:20

      Скажем прям на усмотрение судьи.

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