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    Бердыев: «Поедем в Бельгию с оптимизмом»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал результат первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта» (2:2).

    «В целом уровень Лиги чемпионов намного выше, чем Лиги Европы, это я знаю по собственному опыту, и реализация одного-двух моментов очень важна.

    «Андерлехт» за счет мастерства использовал свои моменты, но есть удовлетворение от игры. Да, результат оставляет желать лучшего, но ничего невозможного нет, поедем в Бельгию с оптимизмом.

    Быстрый пропущенный гол немного выбил ребят из колеи, но в целом мы провели достойный неплохой матч. Ребята играли через «не могу» на последних минутах, поскольку равноценной замены некоторым из них у нас нет», – заявил Бердыев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.07.2016 23:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 27 июля 2016, 10:03

      Позорники - короче опять сезон ещё не начался, а у нас минус одна команда в еврокубках...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > AtticusFinch 27 июля 2016, 10:28

      Что за манера. Не скули раньше положенного. Еще целых 90 минут играть.

      3
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Black Giz 27 июля 2016, 18:34

      не скулю-расстроеееееееееееееен((((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > AtticusFinch 28 июля 2016, 09:33

      Я то же немного расстроен. Но смотрю в будущее с оптимизмом. Игра показала. что с ними можно играть.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 27 июля 2016, 09:53

      Езжайте оптимистами,
      Но не туристами.
      По добру, а не со зла
      забейте им 2-3 гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 27 июля 2016, 09:44

      Это первый отборочный тур, а у команды уже сил нет на концовку. Удачи конечно, но не обольщаюсь.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 27 июля 2016, 09:14

      Удачи вам в ответном матче!!!

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 27 июля 2016, 08:09

      Все будет по сценарию как в прошедшем чемпионате, Ростов забьёт первый и сядет, и поймает на контраатаке бельгийцев пару раз

      1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 июля 2016, 07:34

      С почином... удачи в дальнейшем

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 27 июля 2016, 07:18

      Оптимизм откуда? Но Бердыев может... Удачи, она очень нужна!

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 27 июля 2016, 07:17

      Для дебюта неплохо!
      В дальнейшем желаю удачи!

      2
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 27 июля 2016, 07:01

      Удачи в бельгии - на выезде "РОСТОВ" наших лидеров обыгрывал, ну и ладно что тактика от обороны - но она даёт результат! ПОБЕДЫ НА ВЫЕЗДЕ !!!

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 27 июля 2016, 06:41

      С почином вас в лиге Чемпионов!

      6
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