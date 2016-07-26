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    Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с «Андерлехтом»

    «Ростов» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом». Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:2.

    На гол Ханни в самом начале матча ответил Эзатолахи. Во второй половине Тилеманс вывел бельгийцев вперед, но Полоз с пенальти сравнял счет.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Ростов (Россия) – Андерлехт (Бельгия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ханни, 4; 1:1 – Эзатолахи, 16; 1:2 – Тилеманс, 52; 2:2 – Полоз, 60 (с пенальти).

    Ростов: Джанаев, Калачев, Баштуш, Сесар Навас, Новосельцев, Кудряшов, Эзатоллахи (Терентьев, 83), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Азмун, 56), Полоз (Киреев, 74).

    Андерлехт: Руф, Аппиа, Де Майо, Нуйтинк, Н'Сакаля, Дефур (Хейлен, 90), Кипчиу (Ашампонг, 70), Ханни (Хассан, 81), Дендонкер, Тилеманс, Силла.

    Предупреждения: Кипчиу, 19; Сила, 65; Ашампонг, 80; Калачев, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 23:21
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 27 июля 2016, 08:35

      если по чесноку левый пеналь был

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 27 июля 2016, 07:28

      хоть и не победили, но зато показали характер. Молодцы - ростовчане.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 июля 2016, 06:33

      А по моему, не плохо для начала..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 июля 2016, 05:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дырявый Ростов этот.. Так и думал, что тупо слетят на начальной стадии и в копилочку таблицы коэффициентов не принесут пользы никакой. Заняли бы 3е место и играли в Лиге Европы блин. Выскочки. Не могу понять, почему все радовались как упыри тому, что ростов будет в лч играть. У нас 2 команды, которые хоть как-то могут выступить в лч - это Зенит и ЦСКА. Краснодар, Ростов, Локо - команды Лиги Европы и не выше!!! Спартак середняк. В еврокубках не место. Всегда только и позорятся в Европе.

      -7
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Бронетёмкин Поносец 27 июля 2016, 05:49

      Они хоть как-то, то из группы выйдут в ЛЧ, то 3е место займут. У нас кроме них за последние 10 лет выходил кто-то из группы? Посмотри таблицу кэфоф уефа, Зеня и ЦСКА больше всего принесли очков. О чем еще спорить будешь? А спартак? шлоко? Днищенские команды, которые отборы пройти вечно не могут даже. Краснодар новая команда, посмотрим, что дальше будет. Ростов выскочка. Слетит что в ЛЧ сейчас,ч то в ЛЕ потом, вот увидишь.

      -3
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 > Алексей1988 27 июля 2016, 06:55

      Играли хорошо, непотерялись от первой игры.Я получил большое удовольствие от игры. Посмотрим как другие наши начнут свои игры - А "РОСТОВ" экзамен свой выдержал - на выезде должен лучше сыграть - НАДЕЮСЬ. УДАЧИ НАШИМ КЛУБАМ !!!!!

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris > Алексей1988 27 июля 2016, 11:38

      И не поймешь радости, пока не пересмотришь своё отношение к футболу и спортивным принципам, как таковым и не научишься уважать соперника. Кто и какого уровня определяет таблица, по итогам 30 матчей чемпионата. Даже если они не выиграют ни одного матча в еврокубках, именно они достойны играть, они серебро на морально-волевых, с долгами по зарплате за пол сезона, взяли. Ты глуп или мал, если этого не понимаешь.

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener 27 июля 2016, 01:48

      Можно конечно ссылаться, что играют в ЛЧ впервые и находить прочие отмазы, но посмотрите правде в глаза - если ростов не способен обыгрывать такой андерлехт, то делать им в лиге чемпионов нечего даже на стадии отбора. Андерлехт играет с новым тренером и команда вышла на поле почти полностью из других футболистов по сравнению с прошедшим сезоном. они не так сыграны и это было заметно. первый гол ростов забил, потому что защитники не успели закрыть добивающего. да и по ходу игры возникали бреши в обороне соперника, но достаточно много было брака в передачах ростовчан. И сами в обороне сыграли хуже чем в любой игре прошедшего сезона. Ничья справедлива только в плане отдачи и старания наших игроков, а так если б бельгийцы не мазали по пустым воротам и не подарок судьи в виде непонятного пенальти, то должны были проигрывать

      5
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      Рейтинг: +145

      Danjer > veltrener 27 июля 2016, 01:51

      Все правильно сказал,но они тут не прошибаемые,они уже ЛЧ выйграли некоторые))))

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer > veltrener 27 июля 2016, 01:58

      Вот знаешь,что есть,то есть,это команда которя действительно старалась,по ним было видно,что у них огромное желание победить и идти дальше,но ЛЧ не их уровень,надо для начала в ЛЕ себя попробывать,поднабраться опыта,а потом через сезон,если будет возможность идти в ЛЧ,но я сомневаюсь,что теперь в ближайшие годы они туда попадут,просто не будем сраться,пожелаем Ростову удачи,как никак страну представляет!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +51

      петр1975 27 июля 2016, 00:43

      С почином!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 июля 2016, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      плохо сыграли так в Европе не играют это вам не стоячих коней обыгрывать

      -5
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 27 июля 2016, 00:04

      Для начала пойдёт!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 июля 2016, 00:03

      ...достойно отыграли-могли вырвать победу
      ...шансы в гостях есть!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 27 июля 2016, 00:03

      Молодцы

      3
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