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    Лига чемпионов. БАТЭ обыграл «Дандолк» и другие результаты

    В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов завершились пять первых матчей. Белорусский БАТЭ обыграл на своем поле ирландский «Дандолк» со счетом 1:0. Такой же результат был зафиксирован в матче «Зальцбурга» и албанского «Партизани», который завершился в пользу австрийского чемпиона.

    Еще три матча завершились вничью. Победителя не смогли выявить «Спарта» и «Стяуа», «Виктория» и «Карабах», а также «Лудогорец» и «Црвена Звезда».

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    БАТЭ (Белоруссия) – Дандолк (Ирландия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гордейчук, 70.

    Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кафу, 43; 1:1 – Катай, 48; 1:2 – Канга, 66; 2:2 – Кешеру, 76.

    Спарта (Чехия) – Стяуа (Румыния) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шурай, 35; 1:1 – Станчу, 75.

    Виктория (Чехия) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (0:0)

    Партизани (Албания) – Зальцбург (Австрия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сориано, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      maka766 30 июля 2016, 08:23

      В перёт КАРАБАХ (АЗЕРБАЙДЖАН)

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