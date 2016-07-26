Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лам: «Анчелотти идеально подходит «Баварии»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам высказался о новом наставнике мюнхенской команды Карло Анчелотти. По мнению 32-летнего игрока, итальянский специалист как нельзя лучше подходит на роль главного тренера баварцев.

    «Я проработал с Анчелотти две недели и с уверенностью могу сказать – он идеально подходит «Баварии». Это именно тот специалист, в котором наша команда нуждается в данный момент.

    У Анчелотти есть опыт работы во многих странах, он становился обладателем титулов с различными клубами. Также у него есть умение общаться с футболистами, и он рад находиться в «Баварии». Именно по этой причине игроки замечательно себя чувствуют», – сказал Лам.

    Напомним, в своей карьере Анчелотти руководил «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ» и «Реалом». На его счету 17 выигранных трофеев, среди которых – три титула победителя Лиги чемпионов.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2016 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      Karel1977 26 июля 2016, 20:50

      В Питер его надо

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11