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    Моуринью: «Чемпионат Англии стал еще более особенным»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил претендентов на победу в чемпионате Англии в предстоящем сезоне.

    «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – это два топ-клуба, но кроме них есть еще много сильных команд. В этом сезоне за чемпионство будут бороться шесть или семь клубов, каждая команда будет биться за каждое очко.

    Чемпионат Англии всегда был особенным турниром, а теперь стал еще более особенным», – приводит слова Моуринью The Telegraph.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 07:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +95

      demir301 27 июля 2016, 22:36

      Для особенного и чемпионат должен быть особенным!!!

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 26 июля 2016, 17:08

      Бугага!Видимо слово особенный в лексиконе Маура,слово номер1...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 июля 2016, 11:54

      Какой бы небыл Англия Франция Германия и тд... ну ла лига рулит... третий год уже оставляею всех без евро кубков

      -2
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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:36

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://url.ie/zmd1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 26 июля 2016, 10:10

      Лучшие тренеры сейчас в АПЛ: Маур, Пеп, Конте, Клопп, Венгер, Раньери, Хьюз, Куман

      2
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      Рейтинг: +51

      петр1975 26 июля 2016, 09:52

      Реально чемпионат Особенный! За титул мегаборьба. В других чемпах такого нет.

      1
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