Моуринью: «Чемпионат Англии стал еще более особенным»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил претендентов на победу в чемпионате Англии в предстоящем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – это два топ-клуба, но кроме них есть еще много сильных команд. В этом сезоне за чемпионство будут бороться шесть или семь клубов, каждая команда будет биться за каждое очко.

Чемпионат Англии всегда был особенным турниром, а теперь стал еще более особенным», – приводит слова Моуринью The Telegraph.