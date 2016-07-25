Панченко снова вошел в сборную тура ФНЛ

В символическую сборную третьего тура ФНЛ вошли по два футболиста «Тамбова» и столичного «Динамо». Всего же в списке лучших значатся представители девяти команд.

Сборная третьего тура ФНЛ выглядит следующим образом:

Бабурин («Зенит-2»), Морозов («Динамо»), Буйволов («Тосно»), И. Чернышов («Химки»), Зуйков («Волгарь»), С. Шевчук («Тамбов»), Мурнин («Факел»), Пантелеев («Спартак-2»), Исаев («Енисей»), Дорожкин («Тамбов»), Панченко («Динамо»).