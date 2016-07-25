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    Панченко снова вошел в сборную тура ФНЛ

    В символическую сборную третьего тура ФНЛ вошли по два футболиста «Тамбова» и столичного «Динамо». Всего же в списке лучших значатся представители девяти команд.

    Сборная третьего тура ФНЛ выглядит следующим образом:

    Бабурин («Зенит-2»), Морозов («Динамо»), Буйволов («Тосно»), И. Чернышов («Химки»), Зуйков («Волгарь»), С. Шевчук («Тамбов»), Мурнин («Факел»), Пантелеев («Спартак-2»), Исаев («Енисей»), Дорожкин («Тамбов»), Панченко («Динамо»).

    Источник: ФНЛ

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    25.07.2016 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 июля 2016, 19:57

      Молодец Панч, красавчик, давай в том же духе, продолжай нас радовать! Мы в тебе не ошиблись!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 июля 2016, 18:05

      Там ему и место. Без сарказма или оскорблений. Реальность!

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