Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» решил продать Швайнштайгера

    «Манчестер Юнайтед» намерен в летнее трансферное окно продать полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. Сообщается, что скорый приход в команду Поля Погба приведет к уходу из стана манкунианцев немецкого легионера, который при Жозе Моуринью имеет мало шансов пробиться в основной состав.

    Швайнштайгер в прошедшем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 07:24
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      Бонс 25 июля 2016, 12:53

      Как ни печально , но Бастиан уже не играет так как раньше...возможно уход из "Баварии" был ошибкой. Но есть шанс ,что в новом клубе этот игрок обретёт второе дыхание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 25 июля 2016, 00:06

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 июля 2016, 22:52

      Швайни один из лучших, странно что не прижился в МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dimarik.2014 24 июля 2016, 13:37

      Да можно продать но за хоришие деньги и брать Ди Марию назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 24 июля 2016, 13:24

      Старовааат уже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mig28 24 июля 2016, 18:53

      31

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      acergu 24 июля 2016, 11:48

      А когда - то считал его, что это тот игрок, который всю карьеру проведет в родном клубе(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 июля 2016, 11:29

      Зачем его вообще покупали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июля 2016, 11:06

      Скорее всего Китай,МЛС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 24 июля 2016, 11:01

      путь в МЛС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 24 июля 2016, 10:54

      не стоило уходить с клуба !!!а теперь в МЛС отправляйся играть

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11