«Манчестер Юнайтед» решил продать Швайнштайгера

«Манчестер Юнайтед» намерен в летнее трансферное окно продать полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. Сообщается, что скорый приход в команду Поля Погба приведет к уходу из стана манкунианцев немецкого легионера, который при Жозе Моуринью имеет мало шансов пробиться в основной состав.

Швайнштайгер в прошедшем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.