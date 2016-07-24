«Манчестер Юнайтед» решил продать Швайнштайгера

Как ни печально , но Бастиан уже не играет так как раньше...возможно уход из "Баварии" был ошибкой. Но есть шанс ,что в новом клубе этот игрок обретёт второе дыхание.
«Манчестер Юнайтед» намерен в летнее трансферное окно продать полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. Сообщается, что скорый приход в команду Поля Погба приведет к уходу из стана манкунианцев немецкого легионера, который при Жозе Моуринью имеет мало шансов пробиться в основной состав.
Швайнштайгер в прошедшем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.