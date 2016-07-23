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    Слуцкий: ЦСКА не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать больше моментов

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в поединке за Суперкубок России. Наставник армейцев подчеркнул, что команда не смогла быстро войти в игру, и это не позволило красно-синим навязывать борьбу сопернику в тех зонах, где было запланировано.

    «Очень тяжело начали встречу, не смогли качественно вступать в отбор в тех зонах, в которых планировали. Это естественно для самого начала сезона. В начале игры сильнее выглядел «Зенит», потом игра выровнялась. Мы смогли использовать стандарты. Но не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать большее количество моментов.

    Новички сыграли в меру своей готовности – речь больше о Траоре. Это важная фигура в атакующих построениях команды. Он цеплялся за мячи, имел несколько моментов, но пока в плане взаимопонимания с партнерами все еще не идеально», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2016 21:40
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 24 июля 2016, 00:40

      Ваш конец пришло Леоня....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      RINO. 23 июля 2016, 22:30

      пусть другой качает кресло цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      RINO. 23 июля 2016, 22:30

      ЦСКА нужен тренер а ни этот тренер слуцкий кторый качает кресло и все

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 июля 2016, 22:19

      "Это естественно для самого начала сезона".

      И уж куда естественнее для Лиги Чемпионов! Каждый год! Регулярно! И с позором! Даже без третьего места для Лиги Европы... Вокруг сплошной "космос"! Вот только "г...о" почему-то не тонет не только в проруби, но, как выясняется, и в "космосе"... Всё плавает, и плавает... И интервью ещё раздаёт...
      НА ВЫХОД! ДОСТАЛ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 23 июля 2016, 22:17

      Ионов, Еременко, Тошич, Траоре... Еще есть Натхо!

      Не хватило какого ресурса, мозгового?

      Обидно... что-же будет в ЛЧ?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июля 2016, 21:50

      Самая главная беда ЦСКА это тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июля 2016, 21:46

      ЦСКА не хватило свежей тренерской мысли.

      2
      Ответить
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