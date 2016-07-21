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    Арвеладзе: «У «Кайрата» сильная атака с виртуозом Аршавиным»

    Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе прокомментировал победу команды над «Кайратом», которая позволила его команде выйти в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

    «Трудная победа над классным соперником. Нам пришлось противостоять очень сильной атакующей линией «Кайрата» с таким виртуозом, как Аршавин. Разумеется, я очень доволен итоговым результатом и желаю моему хорошему другу Кахаберу Цхададзе успеха в оставшейся части сезона», – заявил Арвеладзе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      zzr 22 июля 2016, 03:16

      Так Андрюху еще никто не называл)))

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      ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl > zzr 22 июля 2016, 07:13

      моришь...

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