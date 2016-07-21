Арвеладзе: «У «Кайрата» сильная атака с виртуозом Аршавиным»

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе прокомментировал победу команды над «Кайратом», которая позволила его команде выйти в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

«Трудная победа над классным соперником. Нам пришлось противостоять очень сильной атакующей линией «Кайрата» с таким виртуозом, как Аршавин. Разумеется, я очень доволен итоговым результатом и желаю моему хорошему другу Кахаберу Цхададзе успеха в оставшейся части сезона», – заявил Арвеладзе.