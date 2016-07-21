Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Разочарованы вылетом из Лиги Европы»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал вылет команды от тель-авивского «Маккаби» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

    «Само собой, мы разочарованы тем, что выбыли из Лиги Европы уже во втором отборочном раунде. Все-таки в прошлом сезоне команда доходила до стадии плей-офф. Думаю, что «Маккаби» все же был чуть сильнее за счет опыта международных матчей, ведь в том сезоне команда выступала в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом говорят голы, пропущенные в каждом матче на последних минутах», – заявил Аршавин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2016 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 июля 2016, 23:23

      А какую Андрюха банку закатил в первом матче ,просто загляденье! Удачи тебе Чипсоед. Пора уже наверное о тренерской карьере подумывать. Годы, как говориться ,берут свое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 июля 2016, 22:55


      Жаль конечно. Было бы интересно на вас с тимощуком посмотреть.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11