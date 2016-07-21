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    Лига Европы. «Кайрат» Аршавина проиграл «Маккаби» и покинул турнир

    «Кайрат» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы уступил на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:2. Это результат не позволил казахстанской команде пройти дальше – первый поединок завершился со счетом 1:1.

    Отметим, весь матч в составе казахстанской команды провел Андрей Аршавин. Россиянин не отметился результативными действиями в этом поединке.

    Остальные результаты Лиги Европы можно посмотреть здесь.

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

    «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Кайрат» (Казахстан) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бен Хаим, 5; 1:1 – Гоу, 64; 2:1 – Альберман, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 22:00
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 июля 2016, 09:13

      жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 21 июля 2016, 22:55

      это их проблемы)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 21 июля 2016, 22:20

      жаль ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 июля 2016, 22:03

      Печалька

      -1
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