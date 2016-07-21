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    Слуцкий: «Знаю, как сыграть против «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал подготовку команды к матчу за Суперкубок России против питерского «Зенита».

    – Вы наблюдали за играми «Зенита». Как команда изменилась? Видна ли рука Луческу?

    – Игра команды меняется, поскольку состав тоже изменился. Я понимаю, какие принципы исповедует «Зенит» и как они будут играть. Нам нужно нейтрализовать их козыри и сыграть на своих плюсах. Но понять, на что делать ставку, – это не значит переиграть соперника.

    – Сегодня на тренировке команда активно отрабатывала стандартные положения. Значит ли это, что они могут быть одним из козырей в матче с «Зенитом»?

    – «Стандарты» всегда могут пригодиться, это важнейшая часть современного футбола. Не могу сказать, что это сделано специально к игре с «Зенитом», просто отработка «стандартов» – это часть любой подготовки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 17:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 июля 2016, 10:10

      Ой, тоже мне удивил, профессор знайка..!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2016, 23:34

      У "Зенита" дебют! И дело не только в изменениях в составе. У команды новый тренер, и этот тренер - не второразрядный физрук, а Мирче Луческу. Как и что у него получится на старте сезона, представления не имею, но команда при нём рано или поздно заиграет! Это также неизбежно, как приход осени или весны. И полагаю с очень большой долей вероятности, что уже в этом сезоне "Зенит" с Луческу будет бороться за самые высокие места в РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 21 июля 2016, 23:34

      Что то мне подсказывает что это последний сезон Слуцкого в ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 21 июля 2016, 22:32

      Ему достаточно было сказать:"Раз два три, Зенитушка sosи".

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 июля 2016, 21:32

      На ЕВРО Слуцкий тоже всё знал.

      3
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 июля 2016, 20:43

      ЦСКА вперед!

      -2
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 21 июля 2016, 18:42

      Знать мало!

      -3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 июля 2016, 18:19

      вот это и пугает)))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2016, 17:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хоть и знаешь,а все равно бомжи выиграют.

      -5
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 июля 2016, 17:31

      Ну посмотрим че) лучше бы так кукарекал на чемпионате Евро)

      -3
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