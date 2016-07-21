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    Колосков: «В отношении российского футбола не то что санкций, а подозрений нет»

    Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил мнение, что нет оснований подозревать российских футболистов в употреблении допинга.

    «УЕФА даже не обратит внимания на статью про допинг, так как организация принимает во внимание только официальную информацию от WADA и своих допинг-офицеров. Статья The Independent – полнейшая чушь, так как недавно УЕФА брал допинг-пробы у основного состава «Ростова», все они оказались отрицательными. У футболистов сборной России постоянно брали пробы на чемпионате Европы, и все они также оказались отрицательными. В отношении российского футбола не то что санкций, а подозрений нет.

    Англичане верны своей политике – нагнетать страсти из ничего. На фоне легкоатлетических проблем у них появилась возможность поднять тему допинга в российском футболе вместо того, чтобы проявить солидарность. Подобные информационные вбросы не красят журналистов», – сказал Колосков.

    Источник: ТАСС

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    21.07.2016 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 июля 2016, 18:20

      В Великобритании подготовка к ЧМ 2018 пройдет успешно за один месяц.

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