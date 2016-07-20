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    Гусев: «Петиция о роспуске сборной? А кто играть-то будет?»

    Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев высказал мнение по поводу петиции по роспуску национальной команды.

    – Как отнеслись к петиции по роспуску сборной России?

    – Задаю вопрос ее автору. А кто играть-то будет? Сейчас уберут 23 человека, ездивших на чемпионат Европы. Возьмут молодых. Только их не так и много. Новый главный тренер видел выступление команды во Франции, какие-то мысли у него есть. Он понимает, кто достоин играть дальше. Но всех 23 убрать нельзя, это заведет нас в тупик. А ведь дальше чемпионат мира. За что убирать Акинфеева, других ребят, кто убивался на поле. И тех, кто просидел весь турнир на скамейке.

    – Может, автор петиции писал ее на эмоциях?

    – Состояние болельщиков понять можно, все были шокированы. Но требовать расформирования сборной это неправильно. Понятно, что команду обновлять нужно.

    – Кто должен возглавить сборную?

    – Все идет к назначению Черчесова. Он достоин этой должности, как и другие кандидаты. Нужно дать Черчесову спокойно работать, время до чемпионата мира у него есть. Состав он будет подбирать сам, никто вмешиваться не будет. Беспокоит, что у сборной не будет официальных матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 июля 2016, 21:42

      хоть бы пальцем ткнул кто убился вусмерть.наверно УПИЛИСЬ эт я поверю

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июля 2016, 20:45

      Ты,Ролан,дуру не гони! Проплатили?Если сборную разогнали,это не значит,что их всех на гвоздик в чулане повесят,как Буратин. Котофеюшку все уважают и претензий к нему нет. А полевые теперь пусть повышают свой уровень.Как повысят до необходимого,то тогда и те,кто подписал петицию,скажут,к примеру: А чо,Кокоша вновь на человека похож,можно вертать.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:24

      Без бирозовых братьев-Васьки и Лёшки и без мальдония играть некаму,ну развк шо любителям шампаньелы- К;акошке и Мамашке, героям мультяшки...

      -1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 20 июля 2016, 19:00

      Мутко будит играть он же иуда

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 июля 2016, 18:44

      Ты,Гусев не страдай,тебе то место в ней не светит.
      А теперь вспомни...как ты начинал.тоже не звездой.
      Так и новое поколение сперва обыграют,сыграются,
      главное ,чтобы дыхалка была на уровне и счастье искали у чужих ворот!

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 20 июля 2016, 18:40

      В стране 150 млн. Найти можно!!!!!

      2
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      Рейтинг: +67

      persuha 20 июля 2016, 18:06

      Гусев: «Петиция о роспуске сборной? А кто играть-то будет?»

      Игроки пусть нормальные играют, а не пилорамный завод, по производству деревянных солдат.

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