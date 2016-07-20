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    Агент предложил услуги Кулибали «Арсеналу»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали планирует в текущее межсезонье сменить команду. «Наполи» планирует выручить за футболиста минимум 45 миллионов евро. Агент футболиста занимается урегулированием этого вопроса. Он предложил услуги своего клиента в том числе «Арсеналу».

    Известно, что лондонский клуб заинтересован в приобретении защитника такого высокого уровня, как Кулибали. На данный момент стороны пока не перешли к процессу переговоров. Известно, что футболист интересен «Эвертону» и «Челси».

    В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел в Серии А 33 матча, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Goal.com

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    20.07.2016 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 20 июля 2016, 17:05

      надо брать

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