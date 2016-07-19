Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА: Рекомендацию ВАДА может рассмотреть комитет по этике

    В ФИФА прокомментировали рекомендацию ВАДА рассмотреть участие главы РФС Виталия Мутко в допинговом скандале.

    «ФИФА признает рекомендации, данные сегодня Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Комитет по этике является независимым органом ФИФА, и только он может решить, какие действия предпринять по этому вопросу. В свою очередь, ФИФА запросит у ВАДА всю информацию, касающуюся отдельных случаев применения допинга в российском футболе, на которые ссылается в докладе Макларен. Как только ФИФА получит эти данные, будут сделаны следующие соответствующие шаги», – сообщили в ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2016 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 19 июля 2016, 08:31

      почему мы постоянно отбиваемся???? Почему наши не подают в суд???? Можно так же, водить мордой по их былым достижениям в допинге. А то все сидим и в тряпочку ноем. Терпилы блин

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11